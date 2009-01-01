В Нигерии смертник подорвался в мечети, погибли 50 человек − СМИ

В африканской стране произошел крупномасштабный теракт на религиозной почве

Теракт в нигерийском городе Муби

Полиция Нигерии располагает предварительными данными о гибели не менее 50 человек в результате атаки смертника-террориста, совершенной в мечети города Муби (штат Адамава).

Смертник подорвался внутри мечети, когда люди собрались на утреннюю молитву, сообщает Радио Свобода.

Однако число жертв может значительно возрасти, поскольку некоторые из пострадавших в результате теракта получили крайне тяжелые ранения.

На данный момент ответственность за атаку не взяла на себя ни одна из экстремистских организаций. Однако, по словам правоохранителей, в прошлом такие нападения в Нигерии неоднократно совершали боевики из исламистской группировки "Боко Харам".

За последние восемь лет в результате их действий погибли более 20 тысяч жителей страны, а более 2,3 миллиона людей были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Йемене из-за терактов в мечетях погибли более 130 человек.