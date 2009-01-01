В Нигерии смертник подорвался в мечети, погибли 50 человек − СМИ

В африканской стране произошел крупномасштабный теракт на религиозной почве
Смертник подорвался внутри мечети, когда люди собрались на утреннюю молитву, сообщает Радио Свобода.
Однако число жертв может значительно возрасти, поскольку некоторые из пострадавших в результате теракта получили крайне тяжелые ранения.
На данный момент ответственность за атаку не взяла на себя ни одна из экстремистских организаций. Однако, по словам правоохранителей, в прошлом такие нападения в Нигерии неоднократно совершали боевики из исламистской группировки "Боко Харам".
За последние восемь лет в результате их действий погибли более 20 тысяч жителей страны, а более 2,3 миллиона людей были вынуждены покинуть свои дома.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Йемене из-за терактов в мечетях погибли более 130 человек.