В Норвегии олимпийская чемпионка разбилась на смерть на гидроцикле

Спортсменка названа одной из наиболее выдающихся лыжниц мира.
"Погибшая была объявлена пропавшей без вести в ночь с субботы на воскресенье в 1.00. Сегодня в 11.30 она была найдена мертвой на острове Святой Хелены в Ховекилене. Рядом был найден гидроскутер, все указывает на то, что она попала в аварию на нем", – цитирует местную полицию телеканал NRK.
Правоохранители констатируют, что медики пытались оказать помощь 38-летней спортсменке, но тщетно. Обстоятельства трагической гибели предстоит выяснить следствию. Отмечается, что в момент аварии Скофтеруд, по предварительной версии, находилась одна.
Напомним, Скофтеруд - чемпионка Олимпийских игр в Ванкувере (2010), она дважды завоевывала золото на чемпионатах мира (2005, 2011). Все награды были завоеваны в эстафетных гонках.
Как ранее сообщалось, в Сан-Франциско скончался легендарный олимпийский чемпион Кен Флач.
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