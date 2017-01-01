В Нью-Йорке пожар в жилом доме унес 12 жизней

Пожар начался около 7 вечера на третьем этаже пятиэтажного здания.

Reuters

результате пожара в жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс погибли 12 человек, в том числе младенец, и еще четыре пострадали.

"Люди в возрасте от 1 до 50 лет погибли на разных этажах квартиры", — сказал журналистам городской пресс-секретарь Даниэль Нигро на пресс-конференции с мэром, сообщает Reuters.

Местное телевидение сообщило, что пожар начался около 7 вечера на третьем этаже пятиэтажного здания.

Департамент пожарной охраны Нью-Йорка изначально сообщил в своем аккаунте в Twitter о 15 серьезных ранениях гражданских лиц в результате пожара и что на месте работают более 160 пожарных.

Напомним, ранее сообщалось, что на Филиппинах из-за пожара в ТЦ погибли десятки человек.