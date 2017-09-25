В Эмиратах умерла самая тяжелая женщина в мире

Египтянка скончалась из-за сердечно-сосудистых заболеваний и почечной недостаточности, утверждают врачи.

Эман Ахмед Аб Эль Ати Скриншот видео с youtube.com

В понедельник, 25 сентября, в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Дабисамая тяжелая женщина в мире — 37-летняя египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати (весила более 500 килограмм).

Об этом пишет lenta.ru, ссылаясь на Hindustan Times.

Издание уточнило, что, по данным медиков, причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания и почечная недостаточность.

"Женщина лечилась в Абу-Даби с мая этого года. За ее состоянием следили более 20 врачей различных специальностей", — говорится в статье.

Напомним, в феврале Эман Ахмед Аб Эль Ати доставили в индийскую больницу для лечения от ожирения. В начале марта ее прооперировали, а в середине апреля врачи объявили, что за два месяца пациентка сбросила 250 килограммов.

Сестра женщины обвиняла индийских медиков в обмане, утверждала, что после операции та полтора месяца находилась в критическом состоянии. В мае Эман Ахмед перевели в больницу в ОАЭ.

Причиной ожирения египтянки считали дисфункцию желез и элефантиаз, вызванный паразитическими нематодами. В 11-ть она уже весила 500 килограмм, потеряла способность передвигаться и более 20 лет не покидала свой дом в Александрии.

Напомним, в августе в Израиле в возрасте 113 лет умер самый старый мужчина на Земле — Исраэль Кристал, 15 сентября ему могло исполниться 114-ть. Узнать больше о его жизни можно здесь.