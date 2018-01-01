В обход Украины: в Турции начали укладывать прибрежную ветку "Турецкого потока"

Проектная компания заявила, что планирует компенсировать рыбакам потенциальный ущерб от снижения рыбной ловли в период проведения прибрежных работ.

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию gazprom.ru

Дочерняя компания "Газпрома" South Stream Transport B.V. начала проведение работ в прибрежной студии - планируется укладывать новую нитку газопровода "Турецкий поток"

"Работы на прибрежном участке Турции включают в себя подготовку траншей протяженностью около 2,4 километра от берега в сторону моря для заглубления трубопровода, чтобы обеспечить защиту от воздействия волн и рыболовного промысла. Ожидается, что работы на участке берегового пересечения займут от 4 до 8 недель", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Работы в прибрежной зоне окажут временное незначительное воздействие на рыболовную отрасль на небольших участках", - заявили в компании.

Проектная компания заявила, что планирует компенсировать рыбакам потенциальный ущерб от снижения рыбной ловли в период проведения прибрежных работ.

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"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Напомним, 30 апреля "Газпром" завершил строительство морской части первой нитки "Турецкого потока". Впрочем, на этом строительство газопровода еще не закончено.

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