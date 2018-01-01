В ОБСЕ недовольны блокировкой Telegram в России

В Организации призвали российские власти пересмотреть меру, принятую в отношении сервиса.

Блокировка Telegram в России вызывает глубокое беспокойство, отметили в ОБСЕ Reuters

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир сообщил, что решение российского суда о блокировке в РФ мессенджера Telegram "вызывает глубокое беспокойство".

Представитель ОБСЕ призвал власти России пересмотреть меру, принятую в отношении сервиса, и содействовать созданию свободной и разнообразной коммуникационной среды, говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Организации.

"Решение о блокировке Telegram вызывает глубокое беспокойство, поскольку оно мешает важной роли интернет-посредников в содействии реализации права на свободу слова", — отметил Дезир.

Напомним, в столице России Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.