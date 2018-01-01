В офисе Volkswagen прокуратура провела обыски: компании выдвинули ряд обвинений

Следователи изъяли электронную и бумажную документацию.

Вокруг VW вспыхнул очередной скандал Фото: Instagram/volkswagen_de

Немецкая прокуратура провела ряд обысков в штаб-квартире автоконцерна Volkswagen в Вольфсбурге.

В 13-ти офисах компании были изъяты документы и большие объемы данных, которые в течение ближайших недель проанализируют специалисты. Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкий еженедельник WirtschaftsWoche.

"Мы можем подтвердить, что обыски были", – сказал изданию представитель VW.

В издании отмечают, что крупнейший автоконцерн подозревают в манипулировании рынком. Ранее менеджеры VW обнародовали сообщение, в котором содержалась "недостоверная информация" о показателях уровня вредных выбросов дизельных автомобилей.

Однако это не единственный скандал с участием автомобильного гиганта. СМИ Германии обнародовали информацию о том, что немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали ряд опасных экспериментов с участием людей. Во время этих исследований, которые проводились с согласия самих участников, здоровых людей подвергали короткому воздействию диоксида азота, который считается одним из самых токсичных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей.

В немецкой клинике были обследованы 25 участников рискованного эксперимента, которые в течение нескольких часов вдыхали в различных концентрациях ядовитый газ NO₂. Негативные результаты исследования были опубликованы.

Напомним, ранее глава украинского МИД Павел Климкин обвинил Volkswagen в том, что компания продолжает работать на территории аннексированного Крыма, не взирая на санкции. Однако в концерне данные обвинения назвали безосновательными.