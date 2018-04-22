В охваченном протестами Ереване на улицы вышли десятки тысяч человек, есть пострадавшие

Лидеры оппозиции задержаны, однако людей это не остановило.

Ереван охватили массовые протесты граждан Фото: Reuters

В столице Армении продолжаются массовые протесты , которые поддержали своим присутствием десятки тысяч человек.

Как сообщает РИА Новости, после задержания лидеров оппозиции и протестного движения, митингами руководит член правления возглавляемой Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" Ален Симонян.

Отмечается, что Минздрав Армении сообщил о девяти пострадавших демонстрантах.

"В данный момент в больницах Еревана лечение продолжают девять пострадавших. Семеро из них госпитализированы в воскресенье. Один из пациентов будет выписан в ближайшие часы", — отметили в ведомстве.

Напомним, в Ереване были задержаны 228 активистов, которые устроили демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Затем полиция Еревана задержала лидера оппозиции и организатора митингов Никола Пашиняна.