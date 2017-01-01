В ООН скрывают сексуальные домогательства в своих офисах - The Guardian

Расследование показало, что в организации процветает насилие в отношении штатных сотрудников.

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В офисах Организации Объединенных Наций по всему миру зафиксированы случаи сексуального насилия и домогательства.

Руководство намеренно умалчивает об инцидентах, сообщает в своем расследовании The Guardian.

Журналисты издания провели собственное расследование, результаты которого продемонстрировали, что в ООН скрывают секс-скандалы и притесняют жертв насилия.

Одна из женщин, подвергшаяся домогательствам, рассказала, что ее обмудсмену прямо заявили, что жалобу подать никто не сможет, так как такие действия могут иметь серьезные последствия со стороны вышестоящих сотрудников организации. Издание отмечает, что чаще всего подобные инциденты происходят в странах с несовершенной судебной и правовой системой.

Репортеры опросили сотрудников офисов ООН, из них 15 рассказали о фактах сексуального насилия за последние пять лет, которые случились непосредственно с ними. Речь идет, как об изнасиловании, так и о моральном давлении. Руководство уведомили об неприятных инцидентах семь опрошенных женщин. Однако виновники, в том числе высокопоставленный представитель ООН, не были уволены с занимаемой должности.

"Если вы расскажете об этом, ваша карьера, пожалуй, завершится, особенно если вы консультант", - рассказала об угрозах во время работы во Всемирной продовольственной программе ООН одна из сотрудниц.

Еще одна из собеседниц призналась СМИ, что была изнасилована одним из высокопоставленных сотрудников ООН, однако служебное расследование не обнаружило весомых доказательств содеянного.

В ООН заявили, что информация о сексуальном насилии в офисах организации вызывает у них беспокойство. Они подчеркнули, что генеральный секретарь Антониу Гутьерреш "уделяет приоритетное внимание борьбе с сексуальными домогательствами и поддерживает политику нулевой терпимости".

Во внутренних документах, которые попали в руки The Guardian, две женщины утверждают, что группа расследований ООН, служба по внутреннему надзору, не смогла провести опрос ключевых свидетелей, а в других стенограмах допросов содержатся ошибки. Отмечается, что предполагаемым преступникам разрешалось оставаться на руководящих должностях и влиять своими решениями на разбирательство в ходе всего расследования.

Кроме того, в случаях, связанных с эксплуатацией местного населения или происходящих внутри ООН, жалобы трудно расследовать из-за международного характера организации. Многие высокопоставленные сотрудники имеют дипломатический иммунитет, что позволяет им избегать национальных судов.

Напомним, череда секс-скандалов вспыхнула в мире после обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В сексуальных домогательствах его обвинили актрисы. А британская киноактриса Кадиан Нобл заявила, что продюсер держал ее в рабстве.

Также известная актриса Шэрон Стоун поделилась своим мнением о секс-скандалах в Голливуде, захохотав в ответ на вопрос о домогательствах.

Ранее легендарная французская актриса Катрин Денев, комментируя скандал вокруг продюссера Харви Вайнштейна, а также другие истории с сексуальными домогательствами в киноиндустрии, заявила, что мужчины должны иметь возможность приставать к женщинам. Позже актриса частично извинилась за свое письмо в защиту мужчин.