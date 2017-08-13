В ООН собрали доказательства для суда над Асадом за военные преступления

Сирийское правительство отрицает сообщения комиссии.

Башар Асад izvestia.ru

В распоряжении комиссии ООН по расследованию событий в Сирии имеется достаточно доказательств, чтобы осудить президента Башара Асада за военные преступления.

Об этом заявила член комиссии Карла дель Понте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

70-летняя дель Понте на прошлой неделе объявила, что отказывается от места в комиссии из-за разочарования неспособностью Совета Безопасности ООН продолжать работу комиссии путем создания специального трибунала для Сирии, который мог бы попытаться осудить военных преступников.

Отвечая на вопрос о том, есть ли достаточно доказательств для того, чтобы осудить Асада за военные преступления, она сказала: "Да, я уверена, что дело готово. Именно поэтому ситуация настолько разочаровывает. Несмотря на это, нет прокурора и суда нет".

Сирийское правительство отрицает сообщения комиссии, которая заявляет о широкомасштабных военных преступлениях, совершенных государственными вооруженными силами и службами безопасности Сирии.

Несмотря на то, что ООН создает новый орган для подготовки судебного преследования, нет никаких признаков того, что будет создан суд для рассмотрения военных преступлений, совершенных за годы войны. Кроме того, Совбез ООН не намерен обращаться в Международный уголовный суд в Гааге.

"На протяжении шести лет комиссия расследовала: теперь прокурор должен продолжать свою работу и приводить военных преступников в специальный суд, но это именно то, что блокирует Россия своим правом вето в Совете Безопасности ООН", — сказала Дель Понте.

Карла дель Понте — бывший прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии и Международного трибунала ООН по Руанде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии войска Асада применили против оппозиции хлористый газ.