В ООН Трампа обвинили в расизме после его скандальных слов о Гаити и странах Африки

Комментарии Трампа являются "шокирующими и позорными", считает представитель бюро ООН Рупер Колвиль.

Трампа обвинил в расизме Reuters

Комментарии президента США Дональда Трампа о Гаити и странах Африки в Ведомстве ООН по правам человека назвали постыдными.

Представитель бюро ООН Рупер Колвиль заявил, что употребление Трампом бранных слов, чтобы описать Африку и другие страны, может "нанести ущерб и негативно повлиять на жизнь многих людей", сообщает The Associated Press.

"Нельзя называть целые страны и континенты "вонючими дырами", — подчеркнул Колвиль.

Он также заявил, что комментарии Трампа, если они будут подтверждены, являются "шокирующими и позорными".

"Простите, но так может говорить только расист", — добавил он.

Напомним, ранее Трамп резко ответил на желание мигрантов из "вонючих дыр" переехать в США.