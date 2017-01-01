В ООН Трампа обвинили в расизме после его скандальных слов о Гаити и странах Африки

Комментарии Трампа являются "шокирующими и позорными", считает представитель бюро ООН Рупер Колвиль.
Представитель бюро ООН Рупер Колвиль заявил, что употребление Трампом бранных слов, чтобы описать Африку и другие страны, может "нанести ущерб и негативно повлиять на жизнь многих людей", сообщает The Associated Press.
"Нельзя называть целые страны и континенты "вонючими дырами", — подчеркнул Колвиль.
Он также заявил, что комментарии Трампа, если они будут подтверждены, являются "шокирующими и позорными".
"Простите, но так может говорить только расист", — добавил он.
Напомним, ранее Трамп резко ответил на желание мигрантов из "вонючих дыр" переехать в США.