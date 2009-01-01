В ООН утвердили новые санкции против КНДР

США ослабили первоначальный жесткий проект резолюции, чтобы получить поддержку документа со стороны Китая и России.

Reuters

Это девятая резолюция с санкциями, которая была единогласно принята Совбезом ООН с 2006 года из-за запусков Северной Кореей баллистических ракет и ее ядерной программы, пишет Reuters.

К такми мерам Совбез ООН прибег после шестого и самого мощного ядерного испытания КНДР, которое состоялось 3 сентября.

В сообщении также отмечается, что США ослабили первоначальный жесткий проект резолюции, чтобы получить поддержку документа со стороны Китая и России. По данным Корейского агентства содействия торговли и инвестиций, текстиль в 2016 году занял вторую строчку по объему экспорта Северной Кореей после угля и других полезных ископаемых на общую сумму 752 миллиона долларов. Почти 80% экспорта текстиля поступили в Китай.

Резолюция также предусматривает запрет на поставки в КНДР конденсатов и природных газовых жидкостей, ограничение в 2 миллиона баррелей в год на поставки очищенных нефтепродуктов, и ограничение на экспорт сырой нефти в Северную Корею на нынешнем уровне. Отмечается, что основным поставщиком сырой нефти в Северную Корею является Китай. Американский официальный представитель на условиях анонимности, заявил, что Северная Корея импортирует около 4,5 млн баррелей очищенных нефтепродуктов в год и 4 млн баррелей сырой нефти.

Напомним, ранее в КНДР заявили о том, что США "заплатят", если Совбез ООН одобрит резолюцию о расширении санкций.

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