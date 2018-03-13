В отравлении Скрипаля увидели "украинский след"

Вещество, которым мог быть отравлен экс-шпион, хранилось на территориях республик бывшего Союза.

Экс-глава ФСБ раскрыл любопытные подробности о газе "Новичок", которым отравили Скрипаля.

В России не исключают причастность Украины к

Как пояснил бывший руководитель ФСБ и действующий депутат Госдумы Николай Ковалев, нервно-паралитическое вещество "Новичок" (именно им, по предварительным данным, был отравлен Скрипаль) хранилось на территориях республик бывшего СССР. "Тут, извините, не исключен и украинский след", — цитирует его РИА Новости.

По мнению Ковалева, Украину, США и Великобритания являются "выгодоприобретателями" от покушения на шпиона-перебежчика, а Россия как раз выступает стороной, понесшей "абсолютный вред".

При этом он "ощущает", что Скрипаль был отравлен спецслужбами Англии. Предполагаемую же причастность России к этому инциденту Ковалев назвал "сумасшествием".

Ранее в РФ заявили об уничтожении запасов нервнопаралитического газа "Новичок". Последний килограмм боевых отравляющих веществ Россия уничтожила осенью 2017 года, заверили в Совфеде.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком". А глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля до тех пор, пока российской стороне не дадут доступ к материалам дела.

Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.