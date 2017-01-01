В ответ на сбитый самолет Су-25 российская авиация бомбит больницы и мечети в Сирии

Бомбежкам подверглись больница и три мечети в приграничном с Турцией городе Мааррет-ан-Нууман.

Под удар российских самолетов попала больница в Маарет-аль-Нуумане. Reuters

После падения самолета Су-25 в сирийской провинции Идлиб , российские истребители увеличили число ударов по удерживаемым повстанцами городам.

Воздушные удары были нанесены по селам и городам, включая Кафр-Нубл и Маасран, а также Саракеб, Маарет-аль-Нууман и Идлиб, сообщает Reuters.

Свидетели говорят, что бомбежкам подверглись больница и три мечети в приграничном с Турцией городе Мааррет-ан-Нууман.

Также сообщается о гибели пяти человек при авиаударе по жилому зданию в Кафр Нубле.

По свидетельствам очевидцев, в городе Идлиб было разрушено как минимум одно пятиэтажное здание, в результате чего вероятно погибло не менее 15 человек.

В результате воздушных ударов, нанесенных в субботу после падения российского самолета в Хан-су-Субли, в этом селе погибли, по меньшей мере, 10 человек, включая детей.

"Мы вытаскиваем тела из-под рухнувших стен. Русские отомстили мирным жителям, многие из которых уже были перемещены и покинули свои дома из-за предыдущих бомбардировок", — сказал Ахмад Хилал, спасатель гражданской обороны.

По словам представителя гражданской обороны Идлиба Хас Юсуфа, ударам подверглись населенные пункты Хан эс-Субуль и Масаран, пишет Анадолу

"На селение Хан эс-Субуль были сброшены бочковые бомбы — погибли девять человек, а в Масаране убито семь членов одной семьи", — рассказал Хас Юсуф.

По его словам, ранее бомбежкам подверглись также район Серакиб и селения Тель Мердих, Сердже и Кеферамим в Идлибе.

Как сообщалось, вечером в субботу в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25.

В Минобороны РФ сообщили, что летчик катапультировался и "был убит в бою с террористами".