В ответ на сбитый самолет Су-25 российская авиация бомбит больницы и мечети в Сирии

Бомбежкам подверглись больница и три мечети в приграничном с Турцией городе Мааррет-ан-Нууман.
Воздушные удары были нанесены по селам и городам, включая Кафр-Нубл и Маасран, а также Саракеб, Маарет-аль-Нууман и Идлиб, сообщает Reuters.
Свидетели говорят, что бомбежкам подверглись больница и три мечети в приграничном с Турцией городе Мааррет-ан-Нууман.
Также сообщается о гибели пяти человек при авиаударе по жилому зданию в Кафр Нубле.
По свидетельствам очевидцев, в городе Идлиб было разрушено как минимум одно пятиэтажное здание, в результате чего вероятно погибло не менее 15 человек.
В результате воздушных ударов, нанесенных в субботу после падения российского самолета в Хан-су-Субли, в этом селе погибли, по меньшей мере, 10 человек, включая детей.
"Мы вытаскиваем тела из-под рухнувших стен. Русские отомстили мирным жителям, многие из которых уже были перемещены и покинули свои дома из-за предыдущих бомбардировок", — сказал Ахмад Хилал, спасатель гражданской обороны.
По словам представителя гражданской обороны Идлиба Хас Юсуфа, ударам подверглись населенные пункты Хан эс-Субуль и Масаран, пишет Анадолу
"На селение Хан эс-Субуль были сброшены бочковые бомбы — погибли девять человек, а в Масаране убито семь членов одной семьи", — рассказал Хас Юсуф.
По его словам, ранее бомбежкам подверглись также район Серакиб и селения Тель Мердих, Сердже и Кеферамим в Идлибе.
Как сообщалось, вечером в субботу в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25.
В Минобороны РФ сообщили, что летчик катапультировался и "был убит в бою с террористами".