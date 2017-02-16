В Пакистане прогремел новый взрыв: десятки жертв, более 150 пострадавших

Ответственность за преступление взял на себя ИГИЛ.

Возможно, преступление осуществил смертник Reuters

В четверг вечером, 16 февраля, в пакистанском городе Сехван-Шариф (провинция Синд) на территории комплекса мавзолея Лала Шахбаза Каландара, погибли, по меньшей мере, 72 человека, более 150 — пострадали.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию, пишет РИА Новости.

В то же время агентство уточнило, что инцидент случился внутри комплекса возле ворот.

"Взрыв прогремел, когда в мавзолее почитаемого среди последователей суфизма философа и поэта Лала Шахбаза Каландара (более известен как Сайед Мухаммад Усман Марванди) традиционно проводились суфийские ритуалы с участием большого числа верующих", — отметили журналисты.

Предположительно, преступление осуществил смертник — он бросил гранату, которая не сработала, а потом привел в действие пояс шахида. Позже ответственность за преступление взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).

Ранее сообщалось, что на северо-западе Пакистана в племенной области Куррам на овощном рынке произошел мощный взрыв, тогда погиб 21 погиб, а около 40 — получили ранения.

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