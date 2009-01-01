В Пакистане священник изнасиловал в школе 9-летнего мальчика

Мальчик провел ночь в школе и проснувшись увидел, что возле него лежал учитель.

foggia.zon.it В Пакистане священник в одной из исламских школ изнасиловал 9-летнего мальчика, которого накануне оставил на ночь в здании учебного заведения.

Об инциденте рассказала мать мальчика, гражданка Пакистана Каусар Парвен, сообщает телеканал 24 со ссылкой на AP.

Мальчик учился в течение года в соседней исламской школе Кехор Пакка. В конце апреля он провел ночь в школе и проснувшись увидел, что возле него лежал учитель.

"Я не двигался. Я боялся", — рассказал ребенок.

Священнослужитель снял длинную туниковую рубашку мальчика и изнасиловал его.

"Я плакал. Он делал мне больно. Он засунул рубашку мне в рот", — рассказал ученик.

К слову, в Пакистане задержали 20 человек из совета поселка, которые самовольно устанавливают свои нормы "судопроизводства" как "изнасилование мести".

видео: 2Four7