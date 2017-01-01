В Париже в книжном магазине продавали глобусы с "неукраинским" Крымом

Информацию распространило украинское посольство во Франции.

Пресловутая карта на глобусе Соцсети

В книжном магазине, расположенном во французской столице, городе Париж, сотрудник украинского посольства обнаружил продающиеся глобусы, на которых был некорректно изображен аннексированный Россией полуостров Крым.

"Недавно в одном из книжных магазинов Парижа наш сотрудник заметил глобус, на котором был некорректно изображена АР Крым, что давало повод интерпретировать эту территорию как якобы не принадлежащую Украине", - говорится на официальной Facebook-странице дипломатического представительства Украины во Франции.

Украинские дипломаты оперативно отреагировали на данный фак, немедленно обратившись ко владельцам магазина с требованием не допускать распространения недостоверных данных в той либо иной форме.

"В ответ на обращение посольства. Руководство книжного магазина сообщило о том, что, данные глобусы будут немедленно изъяты из продажи. Работает дальше", - рассказали дипломаты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Беларуси в продаже оказались глобусы польского производства с Украиной "без Крыма и Донбасса".