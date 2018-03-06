В парижском ресторане мужчина лишился скальпа и руки

Пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

В парижском ресторане с мужчины сняли скальп и лишили руки Скриншот видео с youtube.com

В понедельник вечером, 5 марта, в столице Франции Париже в одном из ресторанов двое неизвестных в масках с саблей и мачете напали на посетителя ресторана, сняли с мужчины скальп , а также отрубили ему одну руку и кисть другой.

Преступление совершено в десятом округе города, пострадал 35-летний уроженец Шри-Ланки, он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RTL.

По его данным, нападавшие являются соотечественниками пострадавшего. Также источник радиостанции в правоохранительных органах сообщил, что нападение могло быть сведением личных счетов.

Ранее сообщалось, что в начале декабря 2017 года в Индонезии в провинции Джамби 54-летний мужчина зарубил мачете своего работодателя — владельца плантации масличной пальмы — из-за невыплаты зарплаты, отрезал его пенис, сварил и съел, чтобы "ему не являлся дух жертвы".