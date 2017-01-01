В ПАСЕ дали свою оценку реформам в Украине

Подготовкой итогового отчета занимались члены Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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Члены Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы выступили с собственным годовым отчетом.

Такое сообщение обнародовало агентство "Укринформ". "Ассамблея приветствует позитивные изменения и прогресс, достигнутый в течение отчетного периода в ряде стран [...]. В Украине - амбициозная программа реформ, принятая после Революции Достоинства, несмотря на сложные обстоятельства, являющиеся результатом российской агрессии на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма", - говорится в отчете.

Однако в ПАСЕ относительно Украины вызывают беспокойство такие факторы: усиление политической риторики после событий Евромайдана и российской агрессии на востоке страны, также поляризация работы СМИ, недостаточно сбалансированное соотношение между официальным языком и языками национальных меньшинств в новом законе об образовании, а также коррупция, которая подрывает доверие общества к политической и судебной системам.

"Ассамблея призывает украинское руководство в полном объеме выполнить рекомендации Венецианской комиссии по Закону "Об образовании"; повысить темпы реформ с целью борьбы с повсеместной коррупцией в стране и обеспечить, чтобы эти реформы дали ощутимые и конкретные результаты", - говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ПАСЕ поддержали резолюцию по Украине.