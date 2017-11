В Пентагоне едко потроллили Россию и ее авиаудары по Сирии

Заявления России о том, что США якобы помогают террористам ИГИЛ являются такими же точными, как и авиаудары РФ по Сирии

Об этом заявил представитель Пентагона, комментируя обвинения с российской стороны, сообщил на своей странице в Twitter корреспондент Reuters Фил Стюарт.

Американский чиновник подчеркнул, что утверждения России о помощи США ИГИЛ "такие же точные, как ее воздушная кампания в Сирии".

Отметим, что ранее многие специалисты обращали внимание на невысокую точность ракетных ударов РФ в Сирии.

US military spokesman says Russian claims about US aid to Islamic State about "as accurate as their air campaign"