Сегодня, 23:12 RSS

В Пентагоне едко потроллили Россию и ее авиаудары по Сирии

Сегодня, 22:16

Об этом заявил представитель Пентагона, комментируя обвинения с российской стороны.

Сирия, самолет, Россия
Российская авиация в Сирии mil.ru
Заявления России о том, что США якобы помогают террористам ИГИЛ являются такими же точными, как и авиаудары РФ по Сирии.

Об этом заявил представитель Пентагона, комментируя обвинения с российской стороны, сообщил на своей странице в Twitter корреспондент Reuters Фил Стюарт.

Американский чиновник подчеркнул, что утверждения России о помощи США ИГИЛ "такие же точные, как ее воздушная кампания в Сирии".

Отметим, что ранее многие специалисты обращали внимание на невысокую точность ракетных ударов РФ в Сирии.


Напомним, недавно Минобороны России опубликовала якобы фото, которые доказывают помощь США боевикам ИГИЛ. Однако оказалось, что картинка, которую представила РФ, является скриншотом компьютерной игры.

Теги:  
США, Россия, Пентагон, Сирия
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...