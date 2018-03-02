В Пентагоне назвали цель продажи Украине комплексов Javelin

В американском ведомстве убеждены, что повышение безопасности Украины является залогом национальной безопасности США.

Сделка не изменит базовый военный баланс в регионе, уточнили в Пентагоне Википедия

Приобретение Украиной американских противотанковых комплексов Javelin позволит защитить суверенитет Украины, но не окажет влияния на вооруженный баланс в регионе.

Официальную позицию обнародовало Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое является подразделением Пентагона. Об этом сообщает РИА Новости Украина.

"Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать свой долгосрочный оборонный потенциал, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность и удовлетворить свои требования национальной обороны. Украина не будет иметь никаких проблем с внедрением этой системы в свои вооруженные силы", — говорится в сообщении военного агентства.

В ближайшее время некоторые члены правительства США и представители подрядчика выедут в Украину для обучения украинских военнослужащих.

Напомним, Госдепартамент США 1 марта официально ратифицировал продажу Украине 210 противотанковых комплексов Javelin на 47 миллионов долларов.