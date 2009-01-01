В Пентагоне обвинили Россиию в ограничении сотрудничества с США

По словам Картера, области взаимодействия двух США и России сокращались в течение последних 10 лет.

Глава Пентагона Эштон Картер, который покидает свой пост заявил, что поведение России все больше ограничивает области сотрудничества Москвы и Вашингтона, однако США должны продолжать искать варианты взаимодействия.

"Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но их становится все меньше и меньше. Это та стратегия, которую выбрала Россия", — сказал Картер в интервью агентству Блумберг, сообщает русская служба ВВС.

По его словам, области взаимодействия двух стран последовательно сокращались в течение последних 10 лет.

Глава Пентагона отметил, что Россия и США по-прежнему солидарны в вопросе сдерживания ядерных программ Северной Кореи и Ирана, а также по ситуации на Балканах. При этом сотрудничества в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" в Сирии не получилось, отметил он.

"Однако если правительство России определяет свои интересы не просто как отличные от интересов США — к чему мы привыкли, но как намеренно противостоящие интересам США, то будет очень сложно пойти навстречу такой мотивации — и это главный вызов на будущее", — сказал Картер.

Ранее Картер заявлял, что США не желают противостояния с Россией, но будут обеспечивать безопасность своих союзников в условиях российской угрозы и выиграют войну, если ее начнет РФ.