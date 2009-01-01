В Пентагоне опасаются, если КНДР нанесет удар по США, может начаться война. Ким Чен Ын пока думает

По словам Ким Чен Ына, США должны первыми продемонстрировать свое желание снизить градус напряжения.

Ким Чен Ын Reuters

Лидер Северной Коре Ким Чен Ын решил отложить запланированные ранее пуски ракет по району американского острова Гуам, ожидая реакции США.

Об этом сообщает официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA, пишет Укринформ.

"Если янки будут продолжать свои чрезвычайно опасные и безрассудные действия на Корейском полуострове и вблизи от него, испытывая самосдерживание КНДР, Пхеньян примет важное решение, о котором было объявлено ранее", — пишет издание.

По словам Ким Чен Ына, США должны первыми продемонстрировать свое желание снизить градус напряжения.

"США, которые первыми разместили вблизи нас большое количество ядерного оружия, должны сперва принять правильное решение и своими действиями продемонстрировать желание уменьшить напряжение на корейском полуострове и избежать опасного военного столкновения", — сказал Ким Чен Ын.

Между тем, глава Минобороны США Джеймс Мэттис отметил, что, если Северная Корея нанесет ракетный удар по США, ситуация может перерасти в войну, сообщает Reuters.

"Если они откроют огонь по Соединенным Штатам, это может быстро перерасти в войну", — сказал он.

Мэттис также добавил, что США узнают траекторию северокорейской ракеты в течение нескольких минут, и если она будет направлена на остров Гуам, смогут перехватить ее.

Стоит также отметить, что ранее Маттис заявил, что потенциальный ядерный инцидент "будет катастрофическим".

Напомним, Северная Корея пригрозила ударами по американской военной базепосле того, как Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость". Позже он заявил также, что США подготовили военный ответ в адрес Северной Кореи на случай, если Пхеньян предпримет безрассудные действия.

14 августа Ким Чен Ын заявил, что план удара по острову Гуам готов. Он приказал армии быть в состоянии готовности, если он примет соответствующее решение.