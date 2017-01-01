В Пентагоне озвучили новые планы США по поводу Сирии

Информацию обнародовал глава американского военного ведомтсва Джеймс Мэттис.

Пентагон "Інформатор"

Глава Министерства обороны США (Пентагона) Джеймс Мэттис заявил о том, что его страна не хочет расчленения Сирии на различные зоны влияния либо вовсе - на отдельные страны.

Такую информацию он озвучил во время встречи с представителями СМИ, сообщает агентство Reuters.

Однако, глава оборонного ведомства США предостерег все стороны сирийского конфликта от перехода через демаркационную линию между оппозиционными войсками и правительственной армией.

"Было бы ошибкой, если бы кто-то сделал это. И это не предупреждение на чей-либо адрес. Существует демаркационная линия, мы заявили, что будем действовать с одной ее стороны, а российские силы - с другой. Мы продолжаем уничтожать ИГИЛ, ничего не изменилось", - сказал Мэттис.

Напомним, США обвинили РФ в защите Асада и боевиков, использующих химоружие в Сирии.