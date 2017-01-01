В Пентагоне предупредили: Россия и Китай смогут уничтожить американские спутники

Для уничтожения целей на низкой орбите пригодны противоракеты "земля-воздух".

Новое оружие сможет уничтожить спутники фото: NASA

Китай и Россия разрабатывают противоспутниковые ракеты и другие виды оружия, с помощью которых можно будет уничтожать американские спутники на низкой околоземной орбите

Согласно докладу разведывательного управления Объединенного штаба США (J-2), новое оружие будет способно нанести серьезный урон или уничтожить американские спутники. Ожидается, что Китай и Россия приобретут такую способность к 2020 году, пишет The Washington Free Beacon.

Фактически доклад J-2 повторяет сделанное ранее директором Национальной разведки Дэном Коутсом предупреждение.

"Мы считаем, что Россия и Китай считают необходимым компенсировать любое военное преимущество США, полученное при помощи военных, гражданских или коммерческих космических систем, и теперь эти страны все чаще рассматривают возможность атаки на наши спутниковые системы, — сказал Коутс. — Обе страны будут продолжать развивать весь спектр противоспутниковых видов вооружений в качестве средства снижения военной эффективности США. Космическое оружие России включает в себя множество инструментов воздействия на спутники во всех орбитальных режимах, в том числе бортовой лазер для уничтожения спутников США".

Кроме того, Китай и Россия разрабатывают специальные спутники для избавления от космического мусора, которые, по словам Коутса, на самом деле будут использованы для повреждения американских спутников.

Издание пишет, что за последнее время в создание противоспутникового оружия Россия ежегодно вкладывала около пяти миллиардов долларов. Проект включает разрабатываемый комплекс ПРО А-235 (ОКР "Нудоль"), лазеры и системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить работу спутниковой электроники, а также кибероружие.

По данным специалистов J-2, для уничтожения целей на низкой околоземной орбите пригодны противоракеты "земля-воздух" комплексов С-300, С-400 и создаваемого С-500.

Кроме этого, Россия также испытывает маневрирующие спутники-убийцы, работает над размещением на реактивном самолете МиГ-31 противоспутниковых ракет-перехватчиков и создала импульсное электромагнитное оружие, способное разрушить электронику спутников.

Отмечается, что по состоянию на 2016 год на низкой околоземной орбите (на высоте от 160 до 2000 километров над поверхностью планеты) находятся 780 спутников, принадлежащих 43 странам. Уязвимыми для атаки (в точке перигея) также считаются 37 спутников, перемещающихся по высокоэллиптическим орбитам. Низкоорбитальные космические аппараты располагаются на высоте от 160 до 2000 километров над поверхностью Землей.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили о том, что американские военные спутники могут стать легкой добычей России.