В Пентагоне заявили, что Киеву нужно помогать, а с Россией вести переговоры "с позиции силы"

США и НАТО должны защитить себя, если Россия будет действовать вопреки международному праву, сказал глава Пентагона.

В Пентагоне считают, что с Россией необходимо вести переговоры "с позиции силы". И Вашингтон по-прежнему настроен оказывать содействие Киеву в наращивании военного потенциала.

Так на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе министра обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США и Альянс должны защитить себя, если Россия будет действовать вопреки международному праву, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"В то время как Соединенные Штаты и НАТО стремятся взаимодействовать с Россией, нам также следует защитить себя, если Россия хочет действовать вопреки международному праву", — сказал Мэттис.

Он добавил, что при этом США по-прежнему готовы поддерживать открытыми политические каналы для сотрудничества и деэскалации напряженности, "подобно тому, как мы это делали в самые темные дни холодной войны".

"Мы по-прежнему открыты для возможности восстановления партнерских отношений с Москвой, но в то же время мы реалистичны в своих ожиданиях и обеспечим нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы", — заявил Мэттис.

В свою очередь официальный представитель Пентагона Кортни Хиллсон заявила, что Вашингтон по-прежнему настроен оказывать содействие Киеву в наращивании военного потенциала, пишет 112 Украина.

В сообщении отмечается, что первый замминистра обороны США Боб Уорк провел встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, в рамках которой США выразили готовность продолжать оказывать помощь Киеву для наращивания военного потенциала.

"Уорк подчеркнул, что США по-прежнему настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также наращивания потенциала украинских вооруженных сил. Помимо этого, он призвал Украину сохранять приверженность проведению реформ, после которых может увеличиться эффективность ее оборонных предприятий", — сказал официальный представитель Уорка.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил о дальнейшей поддержке Альянсом Украины и ожидает от встречи с главой Пентагона подтверждения приверженности США трансатлантическому единству.