В Перу автобус рухнул в многометровую пропасть, десятки погибших: фото

По информации перуанских журналистов, инцидент произошел неподалеку от реки Оконья.

В Перу пассажирский автобус рухнул в пропасть глубиной в 200 метров.

В результате трагедии погибли 44 человека, еще 23 были госпитализированы в больницы с травмами разной степени тяжести. Такое сообщение опубликовал портал "112 Украина" со ссылкой на Peru21.

По предварительной версии событий, водитель не справился с управлением.

"Транспортное средство упало в пропасть глубиной почти 200 метров. Застряло на небольшой эспланаде и вот-вот упадет на реку Оконья", - говорится в сообщении перуанских журналистов.

Напомним, ранее сообщалось о том, в Перу мужчина бежал из тюрьмы, подменив себя братом-близнецом.