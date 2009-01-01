В Перу военный самолет врезался в полицейскую базу, опубликованы фото и видео

Предположительно ЧП произошло из-за сильного дождя.

В центральной части Перу в аэропорту города Масамари самолет Ан-32 выкатился со взлетно-посадочной полосы военно-морского флота и врезался в здание полицейского участка.

Причиной произошедшего стал отказ тормозов самолета при посадке, в результате чего он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает портал El Comercio.

На борту самолета находилось около 40 человек. Никто не пострадал, но административному зданию был нанесен серьезный урон.

Инцидент произошел после приземления. Рейс следовал из перуанской столицы Лимы. Предположительно ЧП произошло из-за сильного дождя.

Alcanzo a los medios un video del avión de la marina que se estrelló contra el aeropuerto de Mazamari pic.twitter.com/R7LmgKaKA8 — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 4 жовтня 2017 р.

Напомним, 3 октября, в Илийском районе Алматинской области Казахстана разбился самолет Ан-28.

Фото; видео: El Comercio.