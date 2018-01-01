В Питере чиновник поздравил выжившую при теракте в метро с годовщиной трагедии: видео

Чиновник вручил женщине пакет с подарком и букет.

Пострадавшую при теракте поздравили с годовщиной трагедии vk.com/spb_today

Санкт-Петербурге глава муниципального образования Балканский Савелий Лебедев поздравил с годовщиной пострадавшую при теракте в метро местную жительницу.

Чиновник пришел к женщине домой с букетом и назвал именинницей. Лебедев заявил, что пришел поздравить ее с годовщиной. Женщина поправила его и напомнила о печальном контексте.

Чиновник передал женщине также пакет с подарком, после чего заявил, что не мог остаться в стороне.

"У меня тоже бабушка с дедушкой были в концлагере в каком-то, поэтому я очень серьезно отношусь к этому всему", — пояснил он.

Напомним, в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года во время отправления поезда метро со станции "Сенная площадь" в направлении станции "Технологический институт" произошел взрыв. В результате погибли 15 человек и террорист-смертник.