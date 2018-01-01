В Питере чиновник поздравил выжившую при теракте в метро с годовщиной трагедии: видео

Чиновник вручил женщине пакет с подарком и букет.
Чиновник пришел к женщине домой с букетом и назвал именинницей. Лебедев заявил, что пришел поздравить ее с годовщиной. Женщина поправила его и напомнила о печальном контексте.
Чиновник передал женщине также пакет с подарком, после чего заявил, что не мог остаться в стороне.
"У меня тоже бабушка с дедушкой были в концлагере в каком-то, поэтому я очень серьезно отношусь к этому всему", — пояснил он.
Напомним, в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года во время отправления поезда метро со станции "Сенная площадь" в направлении станции "Технологический институт" произошел взрыв. В результате погибли 15 человек и террорист-смертник.