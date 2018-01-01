В Подмосковье автобус с украинцами угодил в ДТП, есть погибший - СМИ

Информацию об автоаварии позже подтвердили в полиции региона.

В Чеховском районе (Московская область, РФ) рейсовый автобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся со снегоуборочной машиной.

Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщают российские СМИ, ссылаясь на представителей Главного управление МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, всего в автобусе находились 20 человек. В результате ДТП погиб по меньшей мере один человек, а еще три получили травмы различной степени.

Также известно, что авария произошла около 13.45 в районе 78-го километра трассы "Крым".

Напомним, ранее стали известны подробности гибели украинцев в Польше в ДТП.