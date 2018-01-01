В Подмосковье автобус с украинцами угодил в ДТП, есть погибший - СМИ

Информацию об автоаварии позже подтвердили в полиции региона.
Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщают российские СМИ, ссылаясь на представителей Главного управление МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, всего в автобусе находились 20 человек. В результате ДТП погиб по меньшей мере один человек, а еще три получили травмы различной степени.
Также известно, что авария произошла около 13.45 в районе 78-го километра трассы "Крым".
Напомним, ранее стали известны подробности гибели украинцев в Польше в ДТП.