В Подмосковье клиент один ударом убил отказавшегося мыть его BMW сотрудника автомойки: видео

Видеозапись инцидента, полученная с камер наблюдения, была опубликована на портале YouTube.

24-летний рецидивист покидает место драки YouTube

В городе Ступино (Московская область, РФ) клиента автомойки убил сотрудника, отказавшегося мыть его автомобиль.

Соответствующее сообщение сегодня, в среду, 7 февраля, было опубликовано на официальном интернет-портале Главного управления МВД РФ по Московской области.

Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube.

Согласно предварительной версии событий, клиент вместе со своими друзьями ночью приехал на автомойку. Там их встретили заспанные сотрудники, которые не торопились мыть его автомобиль BMW. Разгневанный водитель выехал из мойки, а затем вернулся в помещение выяснять отношения с сотрудниками. Словесная перепалка быстра переросла в драку. Клиент нанес два удара оппонентам. Один из пострадавших — 39-летний мужчина — упал на пол, ударился головой, потерял сознание и позже скончался в больнице от полученных травм.

По данным полицейский, водитель BMW — 24-летний житель Москвы, ранее неоднократно судимый, уже задержан и заключен под стражу, ему грозит до восьми лет тюремного заключения по статье 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Напомним, ранее сообщалось о том, что в московском колледже нашли зарезанными преподавателя и студента.