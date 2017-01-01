В Подмосковье отставной ГРУшник для борьбы с коллекторами устроил бункер и облачился в экзоскелет

В квартиру уже вселились новые жильцы. В ходе ремонта они обнаружили "схрон" с оружием.

В Подмосковье ветеран ГРУ и СОБРа Антон Мальцев, превративший однокомнатную квартиру в бункер и воевавший за нее с коллекторами, облачившись в экзоскелет, лишился жилья в счет оплаты долга по ипотеке.

В квартиру уже вселились новые жильцы. В ходе ремонта они обнаружили еще один "схрон" с оружием Мальцева, который не удалось найти оперативникам МВД и взрывотехникам ФСБ при обыске. В тайнике находились "легальные стволы, дымовые шашки" и другое оружие, рассказал адвокат спецназовца Денис Щипакин.

"В 2008 году Мальцев взял однушку в валютную ипотеку, но из-за скачков доллара цена с 3 млн взлетела в два раза. В 2015-м представители "Росбанка" и приставы пришли, чтобы выселить Мальцева из квартиры, но не смогли вскрыть дверь даже болгаркой. Тогда приставы решили ломать стену кувалдами. В квартире сработала растяжка с перцовой гранатой, когда им удалось попасть в коридор", — говорится в материале Life.

Издание сообщает, что в своей квартире Мальцев собрал целую коллекцию различного оружия и врывчатки, а также собственноручно создал экзоскелет из титана и стали, в котором однажды, по словам его адвоката, гнался за коллекторами наперевес с "сайгой".

На данный момент Мальцеву провели экспертизу в институте психиатрии им. Сербского. Врачи поставили уникальный диагноз: паранойя, вызванная действиями коллекторских служб.