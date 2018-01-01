В полиции Британии раскрыли новые подробности отравления Скрипаля

"Новичок" могли добавить в липкую массу, а потом нанести на ручку двери дома экс-шпиона России.

Сергей Скрипаль впервые мог контактировать с "Новичком" у входа в свой дом MOSCOW DISTRICT MILITARY COURT/TASS

В полиции Великобритании считают, что первым местом контакта бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с нервно-паралитическим веществом "Новичок" была входная дверь их дома в Солсбери.

Самая высокая концентрация вещества была обнаружена на дверной ручке жилья, оно могло быть добавлено в липкую массу, а потом нанесено, пишет Русская служба ВВС со ссылкой на данные правоохранителей и корреспондента.

"На настоящий момент эксперты определили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества на входной двери по адресу проживания (пострадавших — Ред.)", — отметили в Скотленд-Ярде.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин.

Позже стало известно, что более 20 стран, в частности и Украина, решили выдворить свыше 130 российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в связи с преступлением Альянс вышлет семь сотрудников постоянного представительства РФ при блоке в столице Бельгии Брюсселе.