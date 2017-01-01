В полиции назвали смерть Долорес О'Риордан "необъяснимой"

Родственники певицы были "опустошены, узнав о случившемся и настаивают на представлении конфиденциальности в это очень трудное для них время".

Долорес О'Риордан. Reuters

Следствие продолжается, сообщает телеканал RTE.

Как известно, культовая ирландская певица, автор песен Долорес О'Риордан скончалась в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи.

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9.05 утра по местному времени (12.05 мск), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте.

В заявлении о трагедии добавлено, что "члены семьи были опустошены, узнав о случившемся и настаивают на представлении конфиденциальности в это очень трудное для них время".