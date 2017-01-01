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В полиции назвали смерть Долорес О'Риордан "необъяснимой"

Вчера, 22:52

Родственники певицы были "опустошены, узнав о случившемся и настаивают на представлении конфиденциальности в это очень трудное для них время".

Долорес О
Долорес О'Риордан. Reuters
Полиция Лондона на данный момент рассматривает внезапную смерть солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан как "необъяснимую". 

Следствие продолжается, сообщает телеканал RTE. 

Как известно, культовая ирландская певица, автор песен Долорес О'Риордан скончалась в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи.

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9.05 утра по местному времени (12.05 мск), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте. 

В заявлении о трагедии добавлено, что "члены семьи были опустошены, узнав о случившемся и настаивают на представлении конфиденциальности в это очень трудное для них время".
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солистка, рок-группа, The Cranberries, Долорес О'Риордан
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