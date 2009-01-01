"Повалены тысячи деревьев, сорваны сотни крыш". В Польше бушевала непогода, есть жертвы

В стране из-за урагов якобы травмирован 21 человек.

Поваленные деревья в Польше @KM_Malinowska

В ночь на субботу, 12 августа, в двух воеводствах Польши, погибли пять человек, еще 21 — пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на RMF24.

По его данным, в стране повалены тысячи деревьев, сорваны сотни крыш на домах, сотни тысяч людей остались без электричества.

"Пять человек погибли в результате ураганов… в Куявско-Поморском и Поморском воеводстве Польши. Среди погибших — двое детей 13 и 14 лет, которые отдыхали в лагере для харцеров (аналог скаутов)", — отмечается в статье.

Также в организации был травмирован 21 человек. "В Поморском воеводстве погибли два человека — женщина, на чей дом упало поваленное сильным ветром дерево, и молодой человек, на чей шатер также упало дерево", — добавило агентство.

Между тем Радио Польша, ссылаясь на правительственный центр безопасности, сообщило, что в ночь на 12 августа во время сильных гроз, прогремевших над государством, погибли четыре человека, а 36 — пострадали.

Напомним, в начале августа в Украине бушевала непогода — были грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра, один человек погиб, пятеро пострадали, много населенных пунктов остались без электричества.

Фото: @KM_Malinowska