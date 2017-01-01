В Польше фанаты "Вислы" зверски убили 18-летнего болельщика "Краковии"

По предварительным сведениям полиции, нападение на болельщика было спланированным и интерпретируется как хулиганство.

Погибший болельщик Краковии Милош.

В Польше фанаты футбольного клуба "Висла" зверски убили 18-летнего болельщика "Краковии".

Жуткая трагедия произошла 30-го января 2018 года, когда небольшая группа людей, которые были вооружены ножами, топорами и мачете, расправились с парнем по имени Милош, пишет ТСН.

Люди пытались помочь юноше, сдавая кровь на переливание, однако усилия медиков никакого результата так и не дали. Сообщается, что это преступление было спланировано и его расценивают, как хулиганство.

Отец погибшего Милоша сделал обращение к другим болельщикам не мстить за смерть сына. Он не хочет, чтобы вследствие хулиганских разборок пострадала еще одна семья.

Следует отметить, что война между болельщиками "Вислы" и "Краковии" ведется уже очень долго. В разное время столкновения между фанатами привели к убийству 11 болельщиков, в итоге эти преступники получили от 8 до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, в ноябре 2017 года в польском Гданьске неизвестный напал на 49-летнего украинца и четыре раза ударил его ножом в живот, пострадавший скончался, задержаны четыре подозреваемых