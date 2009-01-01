В Польше хотят разместить боевую бригаду США из более 80 вертолетов и 400 солдат

Вертолетная группа должна обеспечить воздушную поддержку для танковой бригады, которая прибыла в Польшу ранее.

zloy-odessit.livejournal.com В Польше планируют разместить вторую крупную американскую военную единицу — бригаду боевой авиации, в состав которой входят более 80 вертолетов и 400 военнослужащих.

Согласно сообщению, авиагруппу в конце марта текущего года планируется разместить на аэродроме в Повидзе (Великопольское воеводство в центре страны), пишет 112 Украина со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

Группа должна обеспечить воздушную поддержку для танковой бригады, которая прибыла в Польшу ранее.

В состав авиагруппы входят около 50 вертолетов Black Hawk разных видов, 24 ударных вертолета AH-64 Apache и порядка 10 тяжелых военно-транспортных вертолетов Chinook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Восточную Европу в рамках операции "Атлантическая Решимость" будет переброшена боевая авиационная бригада армии США, которая уже прибыла в Бельгийский порт Антверпен.