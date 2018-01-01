В Польше назвали украинцев "пятой колонной"

На демонстрации против обновления закона о Высшем суде Польши был замечен якобы украинский провокатор.

Советник польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" Моника Суска назвала проживающих в Польше украинцев "пятой колонной".

Об этом она заявила в Twitter, но позже удалила пост.

"У меня всегда был свой взгляд на тему украинцев. Украинцы в супермаркетах, украинцы в транспорте, украинцы на стройке, а теперь украинцы еще и "пятая колонна". Уверена, это не частный случай. Недавно на площади Шембека украинцы устроили авантюру в защиту партии "Право и Справедливость", - написала Суска Twitter.

Как предполагает Gazeta Wyborcza, речь идет о недавней демонстрации против обновления закона о Высшем суде Польши, на которой был замечен якобы украинец Вячеслав Скидан, выступивший в телепрограмме "Jaka to melodia". Мужчина вел себя агрессивно, из-за чего полиции пришлось применить слезоточивый газ против митингующих. Однако позже выяснилось, что Скидан в протестах не участвовал.



Напомним закон о Высшем суде в числе прочего предполагает снижение пенсионного возраста судей ВС Польши до с 70 до 65 лет, в результате чего около трети судей могут выйти на пенсию. Польская оппозиция и большинство судейского корпуса убеждены, что такие изменения ограничивают независимость судов.

Глава польского парламетского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что сейм следующего созыва должен взыскать с России военные репарации.

"Я считаю, что в следующем созыве Сейма должен быть создан отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией", - сказал Мулярчик, отметив, что страны Балтии уже подготовили такие отчеты.

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