В Польше обломками памятника воинам УПА заделали ямы на дорогах

По словам местных властей, украинцы точно сохранили бы обломки монумента и "сделали бы из них реликвию"

Демонтаж монумента воинам УПА Открытые источники

Остатки памятника воинам Украинского повстанческой армии , некогда установленного в польском приграничном селе Грушовичи, использовали для ремонта (мощения) дорог.

С таким заявлением этом в интервью порталу naTemat.pl выступил глава администрации данного населенного пункта Януш Слабицкий.

"Камни утилизировали. Они служат польскому обществу. Ими посыпали дороги", - сказал он и добавил, что лично продвинул инициативу по демонтажу памятника.

Слабицкий также отметил, что монумент был снесен еще и потому, что, по его мнению, украинцы сохранили бы обломки монумента и "сделали бы из них реликвию".

"Поэтому я предотвратил это. В другой ситуации я вернул бы эти камни, но зная, к чему это ведет, мы сделали так, как я сказал", - сказал чиновник.

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