В Польше обнародовали официальную причину смерти жертв Смоленской катастрофы

Взрыв на борту самолета произошел перед тем, как Ту-154 упал на землю.

Место трагедии под Смоленском Twitter

Причиной смерти находившихся на борту лайнера стал взрыв, который произошел перед тем, как самолет упал на землю, при этом пассажиры погибли еще до того, как самолет столкнулся с землей.

Об этом в эфире телеканала TVP 1 рассказал бывший министр обороны Антоний Мацеревич, который является председателем польской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы.

Он отметил, что выяснение причин катастрофы может продолжаться в течение нескольких лет, однако на данный момент установлена причина смерти пассажиров самолета Ту-154.

"Пассажиры погибли от взрыва центроплана перед столкновением самолета с землей", — сказал Мацеревич.

Он отметил, что об этом будет идти речь в официальном рапорте, подписанном всеми членами комиссии, который может быть опубликован уже в ближайшие дни.

Напомним, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качинским на борту. В катастрофе погибли 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии.

10 января 2018 года международный эксперт подкомиссии Минобороны Польши в делах повторного расследования катастрофы Фрэнк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, разбившегося под Смоленском было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Как утверждает эксперт, существовало несколько источников взрыва — в крыле, в слоте и в центроплане самолета, что подтвердил анализ механизма удара двери об землю. Береза не имела влияния на первичное разрушение крыла.

"Эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта", — говорится в заявлении на сайте Минобороны Польши.