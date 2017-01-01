Сегодня, 23:05 RSS

В Польше объяснили, кого хотят наказывать по закону о запрете "бандеровской идеологии"

Сегодня, 16:19

Законопроект должен противодействовать отрицанию ответственности исполнителей преступлений, совершенных III Германским Рейхом.

Флаг Польши
В Польше рассказали о запрете "бандеровской идеологии" svoboda.org
Закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии", принятый накануне Сеймом Польши, по задумке авторов должен противодействовать отрицанию или умалению ответственности исполнителей преступлений, совершенных формированиями, который сотрудничали с нацистской Германией.

"По замыслу инициаторов, законопроект должен противодействовать отрицанию или умалению ответственности исполнителей преступлений, совершенных формированиями, коллаборировали с III Германским Рейхом. Касается он только людей, которые публично и вопреки фактам отрицают такие преступления. Подчеркиваем, что научная и художественная деятельность в понимании обсуждаемого закона не является преступлением", — говорится в сообщении офиса пресс-секретаря МИД Польши.

"Польская сторона подтверждает свое стремление к построению стратегического партнерства с Украиной. Однако это партнерство, о чем мы много раз говорили, должно полагаться на базисе правды", — добавили в ведомстве.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали принятие Сеймом Польши законопроекта о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".
Теги:  
Польша, Украина, бендеровская идеология, посольство, наказание
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...