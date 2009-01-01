В Польше приговорили к четырем года адвоката, шпионившего для РФ

Защита настаивала на оправдательном приговоре, обвинение просило шесть лет тюрьмы.

Об этом передает Европейская правда со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, Окружной суд Варшавы в понедельник приговорил адвоката Станислава Ш., обвиненного в шпионаже в пользу России, к четырем годам лишения свободы.

Как сообщают журналисты, осужденный так и не признал своей вины в преступлении, за которое ему грозило от года до десяти лет лишения свободы.

Защита настаивала на оправдательном приговоре, обвинение просило шесть лет тюрьмы.

Обвинительное заключение в суд направил Мазовецкий отдел Департамента Национальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Так, адвоката обвиняли в деятельности в пользу российской военной разведки ГРУ, которая приносила вред Польше.

Процесс по делу обвиняемого начался еще в сентябре 2016 года и проходил в закрытом режиме.

Осужденный адвокат, имеющий двойное гражданство, и подполковник польской армии Збигнев Й. были задержаны в октябре 2014 года. Их дела связаны, однако они между собой не взаимодействовали. Сообщается, что они шпионили в пользу российской военной разведки.

Так, в 2016 году Окружной военный суд Варшавы приговорил подполковника польской армии к шести годам лишения свободы.

Напомним, по информации СМИ, в Одессе задержали пропагандиста телеканала "Россия-1".