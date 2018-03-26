В Польше решили судьбу российских дипломатов

Послов России в Польше, Латвии, Литве и Эстонии вызывали в министерства иностранных дел этих республик.

В Польше приняли решение выслать дипломатов РФ zaxid.net

В понедельник, 26 марта, в Польше заявили о решении о высылке российских дипломатов

Об этом сообщил посол России в Польше Сергей Андреев, сообщает РИА "Новости".

"Решение принято. Об этом проинформирует польская сторона", — пояснил посол журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли высланы из Польши российские дипломаты.

Кроме того, послов России в Польше, Латвии, Литве и Эстонии вызывали в министерства иностранных дел этих республик.

Отметим, что накануне в Агентство внутренней безопасности Польше заявили о задержании мужчины, который подозревается в шпионаже в пользу России.

Арестованный интересовался деятельностью Министерства энергетики. Согласно информации, он передавал информацию о важных газовых контрактах и решениях Польши по делу газопровода Nord Stream 2.

Напомним, по данным британского издания The Times, около 20 европейских стран и США готовятся выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанной в России.