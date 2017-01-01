В Польше приняли закон о запрете "бандеровской идеологии"

Теперь в Польше смогут заводить уголовные производства в отношении лиц, которые отрицают вину украинских националистов.

Сегодня, 26 января, Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии ", предложенный движением Kukiz'15.

За проект проголосовали большинство депутатов. В частности, законопроекты поддержали все депутаты фракций PiS, Kukiz'15 i PSL, а также несколько депутатов оппозиции, сообщает издание Do Rzeczy.

Принятый закон касается определения "преступлений украинских националистов" и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных дел против лиц, отрицающих эти преступления.

На основании закона в Польше смогут заводить уголовные производства в отношении лиц, которые отрицают вину украинских националистов за преступления против поляков.

За отрицание "преступлений украинских националистов" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Фракция Kukiz'15 представила свой проект больше года назад, однако некоторое время он был заморожен. Депутаты должны были взяться за него в ноябре, но в последний момент этот пункт был изъят из повестки дня. По неофициальной информации, тогда речь шла о том, чтобы не вносить еще большую напряженность в отношения Киева и Варшавы накануне визита президента Польши Анджея Дуды в Украину.

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