В Польше пьяные радикалы напали на лагерь, реставрирующий украинские памятники

Нападающие обвиняли активистов в восстановлении могли УПА.

Реставрация кладбища в Старой Гуте Фото: Наше слово

В селе Старая Гута Подкарпатского воеводства Польши 29 апреля группа нетрезвых граждан совершила нападение на участников лагеря общества "Магурич", которое восстанавливало кладбище с украинскими захоронениями.

Как сообщает украинский еженедельник в Польше "Наше слово", среди участников лагеря были председатель общества Шимон Моджеевский и волонтер, преподаватель Ольга Соляр.

По словам украинки, злоумышленники угрожали активистам лагеря. Они выкрикивали "Wyp…ać na Ukrainę" ("Убирайтесь в Украину"), а также обвиняли членов "Магурич" в восстановлении могил УПА.

На место инцидента пострадавшие вызвали полицию, которая задержала пятерых нетрезвых граждан, осуществивших нападение.

Напомним, Общество "Магурич" уже больше тридцати лет восстанавливает украинские памятники, придорожные кресты и часовни в Польше и Украине. Они занимались реставрационными работами не только на украинских, но и польских, еврейских и немецких кладбищах в четырех странах. Однако в основном работа сосредоточилась на кладбищах южной-восточной Польше: на Бойковщине, Лемковщине и Расточье. По их подсчетам, отремонтировано более 2 тыс. надгробков на около 140 кладбищах.

Как ранее сообщалось, в польском городе Голдап трудовые мигранты из Беларуси были избиты с особой жестокостью местным жителями. Причиной стала русская речь иностранцев.

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