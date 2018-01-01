В Польше рассказали, когда вступит в силу скандальный "антибандеровский" закон

Закон вступает в силу с начала марта.
Накануне израильские СМИ сообщили, что Польша подверглась давлению со стороны Израиля и заморозила закон об Институте национальной памяти. В воскресенье представитель Министерства юстиции Ян Кантак опроверг эту информацию, сообщает "Польское радио".
"В Польше действуют нормы, которые говорят, что после принятия закона и подписания его президентом он вступает в силу", — заявил Кантак.
Закон вступает в силу с начала марта. Как утверждает пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапинский, случаи, которые должны подпадать под этот закон, "будут очень внимательно каким-то образом анализироваться прокурорами".
Конституционный суд Польши рассмотрит обновленный закон о Институте национальной памяти не ранее, чем за два месяца.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда направил скандальный "антибандеровский закон" об "Институте национальной памяти" на рассмотрение Конституционного суда страны.
Польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты одобрили текст заявления по поводу его принятия.