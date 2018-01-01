В Польше рассказали, когда вступит в силу скандальный "антибандеровский" закон

Закон вступает в силу с начала марта.

В Польше вступит в силу скандальный закон RAP

Польское министерстве юстиции опровергло сообщения израильских СМИ, согласно которым Польша якобы заморозила закон об Институте национальной памяти

Накануне израильские СМИ сообщили, что Польша подверглась давлению со стороны Израиля и заморозила закон об Институте национальной памяти. В воскресенье представитель Министерства юстиции Ян Кантак опроверг эту информацию, сообщает "Польское радио".

"В Польше действуют нормы, которые говорят, что после принятия закона и подписания его президентом он вступает в силу", — заявил Кантак.

Закон вступает в силу с начала марта. Как утверждает пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапинский, случаи, которые должны подпадать под этот закон, "будут очень внимательно каким-то образом анализироваться прокурорами".

Конституционный суд Польши рассмотрит обновленный закон о Институте национальной памяти не ранее, чем за два месяца.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда направил скандальный "антибандеровский закон" об "Институте национальной памяти" на рассмотрение Конституционного суда страны.

Польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты одобрили текст заявления по поводу его принятия.