В Польше решили избавиться от советского подарка: хотят снести высотку в Варшаве

Дворец культуры и науки возвышается в самом центре польской столицы.

В Польше хотят снести Дворец культуры и науки gopl.by

В Польше представители правительства обсуждают возможность сноса высотного Дворца культуры и науки в Варшаве.

Об этом заявил Польскому радио глава МВД республики Мариуш Блащак.

По его мнению: "это символ российского, советского доминирования".

По словам министра, символы важны для формирования личности, особенно молодежи, поэтому действующие власти республики занимаются декоммунизацией. "Это еще одно обязательство, которое ЗиС (правящая в республике партия "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского) взяла на себя во время выборов. Мы обязались порвать с коммунистической традицией, которая до сих пор присутствует в Польше", — указал Блащак.

Ранее вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия республики Петр Глиньский в интервью радиостанции RMF FM заявил, что "не имеет ничего против" сноса Дворца. По его словам, "такие идеи есть" и обсуждаются некоторыми представителями правительства в качестве жеста, приуроченного к 100-летию независимости республики, которое Польша будет отмечать в 2018 году.

Заместитель министра обороны Польши Бартош Ковнацкий, в свою очередь, заверил, что если решение о сносе будет принято, армия справится с задачей по подрыву этого монументального здания. "Это были бы хорошие учения для наших солдат" и "хороший подарок для всех к 100-летию независимости", добавил он, предложив построить на освободившемся месте деловой центр.

Дворец культуры и науки возвышается в самом центре польской столицы, по-прежнему оставаясь самым высоким в городе (230 м), известной достопримечательностью и ориентиром. Он был возведен в 1952-1955 годах. В высотке расположено 3 тыс. 288 помещений. Среди них четыре просторных зала с колоннами и скульптурными композициями, театры, фильмотека огромный конференц-зал площадью 11 тыс. квадратных метров, бассейн, музей техники и оранжерея, множество офисов и смотровая площадка на 30-м этаже, с которой открывается панорамный вид на столицу.

В разные годы в периоды охлаждения российско-польских отношений в Польше возвращаются к дискуссии о сносе этого монументального строения. Но в 2007 году здание было внесено в список памятников архитектуры, которые охраняются законом и не могут быть демонтированы просто так. Это можно сделать только в случае, если строение разрушено настолько, что "утратило свою историческую, художественную или научную ценность", или же если появятся "новые выводы исследователей", ставящие под сомнение его ценность.

Отметим, что Дворец культуры и науки в Варшаве — копия московских высоток, которая была подарена республике Советским Союзом после окончания Второй мировой войны.