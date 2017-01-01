В Польше случилась вспышка кори, спровоцированная украинцами - СМИ

По информации польских журналистов, вспышку болезни заметили на севере страны.

Руки больного корью slovoidilo.ua

В Польше зафиксировали несколько случаев заболевания корью , которую медики не фиксировали в стране крайне продолжительный отрезок времени.

По информации польского портала Radio Olsztyn, болезнь диагностировали у сотрудников мясокомбината в Морлинах, расположенного неподалеку от Оструды (Варминьско-Мазурское воеводство).

Кроме того, польские журналисты отмечают, что носителями заболевания оказались наемные работники предприятия из Украины. Эксперт в области инфекционных заболеваний Петр Коцбах подтвердил, что у пяти человек была диагностирована корь.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, из какой страны в Украину пришла корь.