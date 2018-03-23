В Польше снесли шесть памятников времен СССР. В России возмущены

Польские местные власти свои действия не согласовывали с российской стороной.

В Польше массово ликвидируют советские памятники РИА Новости

За последние несколько дней в различных населенных пунктах Польши снесли шесть памятников советским воинам.

Руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев заявил, что о произошедшем в России узнали уже постфактум, пишет РИА Новости.

"Нам стало известно, что только за последние несколько дней власти различных польских населенных пунктов без согласования с российской стороной демонтировали шесть памятников советским воинам", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, демонтирован памятник благодарности воинам Красной армии в Скерневице, обелиск в честь воинов Красной армии в Стшегоме, памятник в честь воинов Красной армии в Пулавы. В Хощно стартовал демонтаж памятника советским воинам-освободителям, в Скерневице демонтировали памятную плиту со стоящего на постаменте танка Т-34, а также в Олесьнице убрали памятник советско-польского братства по оружию.

После череды демонтажей советских мемориалов посол России в Польше направил ноту протеста в министерство культуры и национального наследия, а также в МИД Польши.

Напомним, ранее директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович заявил, что на территории Украины декоммунизация в контексте лишения символов тоталитарного режима фактически завершена.