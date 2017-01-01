В Польше украинец на грузовике протаранил жилой дом: фото

В результате инцидента здание стало непригодным для проживания.

В селе Дорогуча (Польша) 47-летний украинец, находясь за рулем грузового автомобиля, въехал в жилой дом.

Такое сообщение опубликовало польское издание Dzennik Wschodni. Согласно обнародованным данным, фура остановилась в метре от комнаты, в которой находились трое спавших детей в возрасте 1, 4 и 11 лет

Однако, в результате инциденте никто не пострадал.

Как заявил комиссар Анджей Фйолек из воеводской комендатуры полиции в городе Люблин, водитель грузового автомобился был трезв, и, скорее всего, заснул за рулем по причине переутомления.

К слову, по данным польских журналистов, дом уже непригоден для проживания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинке размололо руку на заработках в Польше.